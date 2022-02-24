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Под Киевом слышны взрывы

24.02.2022 07:23 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что группа пожарных машин проехала к воинской части под Борисполем.

Мобильная связь и интернет в Киеве работают в обычном режиме, несмотря на обстановку с безопасностью в городе.

Как сообщает агентство УНИАН, ранним утром взрывы были слышны, помимо Киева, и в других городах Украины. По его данным, есть сообщения "минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске".

Очевидцы сообщают агентству Reuters о звуках артиллерийского обстрела и взрывов в Киеве. Первые сообщения о звуках, напоминающих обстрел из артиллерийских орудий, начали поступать около 5.00 по киевскому времени (6.00 мск).

О звуке взрывов в западной части города в эфире Би-би-си сообщил также живущий в Киеве британский журналист Макс Хандер. Журналисты агентства AFP сообщили о том, что в Мариуполе на востоке Украины слышны взрывы. Также, по их информации, ранним утром прогремело не менее двух взрывов в центре Киева.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрывы слышны в районе аэропорта Борисполь под Киевом, сообщает ТАСС. Отмечается, что группа пожарных машин...
 
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