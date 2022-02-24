|
Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Беларусью
24.02.2022 07:29 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия с четверга, 24 февраля, закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью, сообщает ТАСС со ссылкой на изданный российскими авиавластями NOTAM.
Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов.
"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", - говорится в NOTAM. В сообщении отмечается, что закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Беларусью на всех высотах. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов.
|
Архив (Новости Мира)