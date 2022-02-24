Россия закрыла воздушное пространство на западной границе с Украиной и Беларусью

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия с четверга, 24 февраля, закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Беларусью, сообщает ТАСС со ссылкой на изданный российскими авиавластями NOTAM.

Решение принято в связи с высокой угрозой безопасности полетов для гражданских самолетов.

"Установлен временный режим использования воздушного пространства в связи с высокой угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов, обусловленной применением вооружения и военной техники", - говорится в NOTAM. В сообщении отмечается, что закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Беларусью на всех высотах. Запрет не распространяется на воздушные суда государственной авиации.-0-