﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минобороны России: ВС не наносят удары по городам Украины

24.02.2022 08:05 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский созывает Совбез Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by