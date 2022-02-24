Минобороны России: ВС не наносят удары по городам Украины

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.-0-