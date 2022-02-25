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Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

25.02.2022 14:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, призвав сесть за стол переговоров, сообщает РБК-Украина.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", - заявил Владимир Зеленский.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратил внимание на заявление Киева о готовности переговоров с Москвой, его предстоит проанализировать, но в целом это является движением в сторону позитива.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель...
 
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