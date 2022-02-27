Источник материала: БелТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру. Об этом посольство написало в своем официальном аккаунте в Twitter.

Посольство опубликовало картинку под заголовком "Список бомбардировок США: мировой тур демократии", где перечислены страны, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США после Второй мировой войны.

В частности, среди стран указаны Сирия, Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, Югославия, Куба, Вьетнам, Индонезия и другие. Всего в списке около 30 стран, в которых проживает треть населения мира.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", - говорится в сообщении диппредставительства Китая.-0-