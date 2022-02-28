Global Times: исключение России из SWIFT станет началом распада долларовой гегемонии

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исключение России из системы SWIFT послужило бы катализатором для дедолларизации в мире, пишет китайская газета Global Times.

США и их европейские союзники предложили еще один способ оказать давление на российское правительство, предприняв меры по исключению России из системы межбанковских коммуникаций SWIFT. Этот шаг некоторые эксперты назвали беспрецедентно суровым, но вряд ли это будет фатальным для российской экономики. Во-первых, Москва уже подготовилась к подобному исходу. Во-вторых, сотрудничество с Россией представляет экономическую ценность для самого Запада, особенно Европы, отмечает издание.

Западное сообщество увязло не только в сложной политической борьбе с Россией, но и с самим собой. Ведь предстоит не только должным образом наказать Россию, но и не нанести слишком большого ущерба собственной экономике.

Это частично отражено в заявлении компании SWIFT, в котором говорится об исключении из системы не всех, а лишь некоторых российских банков. По словам аналитиков, данная мера больше похожа на "устрашение", чтобы добиться остановки военных действий России в Украине.

"Это показывает, что, когда западные страны вводят санкции в отношении России, они все еще опасаются полного исключения России из мировой экономики, что маловероятно и невыполнимо", - сказал Ян Цзинь, младший научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.

Последствия антироссийских санкций будут ощущаться не только в России, но и в западном мире. В частности, Европа, которая на 40% зависит от поставляемого из России природного газа, понесет значительный ущерб, когда торговля с Россией будет полностью разорвана.

Европа не сможет в значительной степени справиться с экономическими последствиями, вызванными отключением России от SWIFT, заявил декан Китайского исследовательского института валютных инвестиций Тан Ялин. Подобные меры эксперт назвал "выстрелом себе в ногу".

С другой стороны, исключение России из системы SWIFT может послужить катализатором для дедолларизации, поскольку многие компании, заинтересованные поддерживать торговлю с Россией, будут вынуждены искать способы обхода долларовой системы, в том числе путем расчетов по внешнеторговым платежам в российских рублях, а также в юанях.

"Если Россия будет исключена из международных энергетических расчетов с большинством европейских стран, энергетические сделки между Европой и Россией могут быть только дедолларизованы, и это станет началом распада долларовой гегемонии", - заявил управляющий директор Bocom International Хун Хао.

По словам экспертов, одним из способов компенсировать последствия исключения из SWIFT является переход на расчет во внешнеторговых платежах в валютах, отличных от доллара США, поскольку система SWIFT предназначена в первую очередь для расчетов в долларах. "Сложно сказать, прекратятся ли операции между Россией и другими странами в евро после исключения из SWIFT, но это вряд ли, учитывая зависимость европейских трейдеров от российских энергоресурсов", - сказал финансовый эксперт Чжао Цинмин.

В последние годы Россия приняла меры по снижению зависимости от доллара, в том числе создала новую платежную систему, которую США не могут контролировать, и предоставила огромные налоговые льготы экспортерам, использующим российские рубли вместо доллара США.

Правительство России также подписало соглашения о привязке своей платежной системы к платежным системам Китая, Индии, стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, ряд российских банков подключены к китайской трансграничной системе межбанковских платежей (CIPS), которая может стать еще одной альтернативой SWIFT.

"Доля российских компаний, использующих международную платежную систему Китая CIPS, увеличится в результате санкций", - сказал Си Цзюньян. Он также сказал, что у России есть и другие способы обойти систему SWIFT, такие как бартерная торговля или банки-агенты. Эксперт прогнозирует, что Россия сможет компенсировать 50% торговых потерь с помощью альтернативных мер.

Высокопоставленный руководитель пекинской консалтинговой фирмы, пожелавший остаться неназванным, сообщил Global Times, что санкции SWIFT показывают, что финансы имеют политическую природу, а утверждение о том, что "капитал не имеет границ", является ложью.

"Это также тревожный сигнал о том, что западные финансовые системы ненадежны для таких стран, как Китай, которых они считают конкурентами. Мы должны создать глобальную финансовую систему, которая будет самоконтролируемой", - сказал он, добавив, что крайне важно ускорить интернационализацию юаня.

Китай выступает против использования санкций для решения проблем и решительно осуждает односторонние санкции, не основанные на международном праве, заявил 26 февраля и министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Давно доказано, что санкции не только не решат проблем, но и создадут новые. Они будут мешать процессу политического урегулирования, считает Ван И.-0-