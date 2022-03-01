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Арабские страны сохраняют нейтралитет в российско-украинском кризисе

01.03.2022 07:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арабские страны сохраняют нейтралитет в российско-украинском кризисе. Об этом заявил в понедельник вечером помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки, сообщает ТАСС.

"Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета," - сказал Заки в эфире египетского телеканала OnTv. Вчера по инициативе Каира состоялось экстренное заседание постоянных представителей регионального сообщества. "Лига не собирается вставать на ту или иную сторону, - отметил египетский дипломат. - Мы больше хотим помочь, чем обвинять или осуждать. Мы также пытаемся согласовать позиции для оказания помощи арабским общинам в Украине".

На встрече в штаб-квартире ЛАГ постпреды выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной обстановки в Украине и заявили о готовности сформировать специальную контактную группу на министерском уровне для содействия дипломатическому разрешению конфликта. Лига призвала все заинтересованные стороны к разрешению сложившейся ситуации в Украине путем диалога и дипломатии "таким образом, чтобы обеспечить безопасность народов, проживающих в этом одном из важнейших регионов мира".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече в штаб-квартире ЛАГ постпреды выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной обстановки в Украине и заявили о готовности сформировать специальную...
 
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