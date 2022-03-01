Украинские СМИ: в городах действуют вооруженные бандиты под видом военнослужащих

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинские средства массовой информации предупредили население о том, что в городах страны действуют банды вооруженных грабителей, которые пытаются проникнуть в квартиры под видом военнослужащих территориальной обороны или полицейских. Такое предупреждение опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Главред", сообщает ТАСС.

"Переодетые грабители! По квартирам могут ходить переодетые либо в тероборону, либо в форму правоохранителей вооруженные люди с просьбой открыть дверь. Не открывайте! Звоните на 102", - сообщает "Главред". Издание публикует видеозапись, сделанную камерой видеонаблюдения в подъезде жилого дома. На ней видно, как несколько мужчин с автоматами в черной одежде с нашивками и желтыми повязками на рукавах подходят к двери квартиры и стучат в дверь. Им не открывают. Позднее несколько из них уходят назад по коридору и скрываются из виду. Один из них остается, затем передергивает затвор автомата и уходит из поля зрения видеокамеры в направлении других квартир. После этого раздаются слова: "Полиция, открывай!".-0-