НАТО заявило о развертывании элементов сил реагирования альянса

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания сообщил о развертывании элементов сил реагирования альянса, пишут РИА Новости .

"Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы сил реагирования НАТО", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр, участники оперативно приняли это решение.

"Наша подготовка была своевременной, а реакция - быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш альянс от агрессии", - заключил адмирал.

В свою очередь миссия ФРГ при НАТО сообщила, что сейчас число дополнительных военных в составе сил специального реагирования на восточном фланге альянса превышает 15 тыс., из них около 900 человек находятся в Литве в рамках миссии "Расширенного передового присутствия".

В последние недели обострилась ситуация в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков, объявили эвакуацию жителей и обратились к России с просьбой признать их независимость.

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.-0-