Американские социалисты призвали США выйти из НАТО и положить конец империалистической экспансии

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшая социалистическая организация США - Democratic Socialists of America (DSA) - призвала американские власти выйти из НАТО и положить конец империалистической экспансии США. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном на ее сайте.

Заявление было сделано на фоне конфликта вокруг Украины.

"DSA подтверждает наш призыв к США выйти из НАТО и положить конец империалистической экспансии, которая подготовила почву для этого конфликта. Мы призываем антивоенных активистов в США и во всем мире выступить против эскалации насилия, требуем прочного дипломатического решения и подчеркиваем острую необходимость принять всех без исключения беженцев, ставших результатом этого кризиса", - говорится в заявлении.

Democratic Socialists of America подчеркивает, что события в Украине определят, каким будет следующее десятилетие. "В то время как неудачи неолиберального порядка очевидны для всех, правящий класс пытается построить новый мир посредством антиутопического перехода, основанного на милитаризме, империализме и войне", - отмечается в заявлении.

Democratic Socialists of America - американская общественно-политическая организация, основанная в 1982 году и объединившая сторонников идей демократического социализма, активистов рабочего движения и представителей левого крыла социал-демократов. На данный момент она насчитывает более 92 тыс. членов и имеет отделения во всех 50 штатах, являясь крупнейшей социалистической организацией в США.-0-