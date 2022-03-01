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Эксперт: ЕС в ближайшее время будет вынужден вернуться к диалогу с Россией

01.03.2022 12:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС в ближайшее время будет вынужден вернуться к экономическому диалогу с Россией, считает директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов, сообщает информагентство "Прайм".

"В противном случае обе стороны в течение 6-12 месяцев вступят в тяжелую рецессию, а продолжающийся в Европе энергетический кризис будет иметь серьезные последствия", - заявил эксперт.

По его словам, Россия обеспечивает 30% импорта нефти в Европу и 30% импорта газа, поэтому "у Евросоюза нет возможности радикально изменить российские поставки газа в ближайшие 5-10 лет".

Если предположить, что нынешний уровень цен на энергоносители и сырье сохранится в следующем году, то, согласно прогнозам Deutsche Bank, инфляция в ЕС подскочит до 5,7% в 2022 году, а рост экономики Евросоюза замедлится до 2,8%, отмечает Максим Ачкасов.

"При более серьезном шоковом сценарии инфляция подскочит до 6,7% в 2022 году, а рост экономики замедлится примерно до 1%. Таким образом, наш главный вывод состоит в следующем: все стороны будут вынуждены сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение сегодняшнего конфликта", - резюмирует он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В противном случае обе стороны в течение 6-12 месяцев вступят в тяжелую рецессию, а продолжающийся в Европе энергетический кризис будет иметь серьезные...
 
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