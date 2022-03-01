Информационный блэкаут Запада: репрессии вместо свободы слова

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропаганда Запада искореняет право человека на собственное мнение, заставляя его во весь голос отрекаться от России. В ход пошли санкции не только против лидеров РФ и экономики страны, но и против всех, кто не готов подтвердить свою "политически правильную" позицию, пишет Baltnews.

На Западе решили заблокировать российские СМИ после начала специальной военной операции России на территории Украины. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК заблокирует вещание RT и Sputnik, а также их дочерних компаний на территории Евросоюза. Одновременно с этим в странах ЕС известным россиянам начали выдвигать требования, которые больше напоминают шантаж и репрессии.

Реализация давно заготовленных планов

Борьба с российскими СМИ и искоренение альтернативной точки зрения на Западе начались не вчера, и даже не в день начала специальной военной операции РФ. Первые нападки на RT и Sputnik обрушились почти сразу после основания этих изданий, но поначалу были достаточно незаметными. Все изменилось, когда в июне 2013 года RT стал первым новостным каналом в США, набравшим более одного миллиарда просмотров на YouTube. После этого в течение девяти лет на RT сыпались различные обвинения, попытки лишения аккредитации, признание "иногентом".

Еще в декабре 2021 года немецкий медиарегулятор Medienanstalt Berlin-Brandenburg обвинил RT в нарушении правил вещания, заявив, что телеканалы должны иметь немецкую лицензию, а не ту, которая выдана в других странах ЕС. В итоге 2 февраля вещание RT DE Productions на территории Германии было запрещено.

За день до начала спецоперации РФ, 23 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче RT лицензии на вещание.

"Сейчас же у стран Евросоюза появился повод для тотального запрета этих СМИ, а также мощная мотивация - RT и Sputnik ведь могут начать разоблачать фейки, которые заполнили западное медиапространство", - пишет Baltnews.

"Вопрос о том, удастся ли Москве в чем-то убедить Запад и донести свою точку зрения, уже не стоит. Не удастся. ЕС и США настроены против России и сегодня будут использованы все методы, в том числе и фейковую информацию, которая начнет распространяться через западные СМИ, чтобы оправдать санкции, которые вводят против России. После окончания военной операции в Украине примерно полгода еще будет продолжаться истерия и только потом пойдет на спад", - прогнозирует исполнительный директор российского Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

Отсутствие возможности донесения российской позиции до жителей Запада - это ключевое условие для тотальной пропаганды и наращивания русофобии, а заморозка RT и Sputnik в ЕС - логичная мера по недопущению каких-либо альтернативных взглядов на происходящее в Украине, считает эксперт.

Свобода - это рабство, а травля - демократия

Первые и самые глобальные шаги по окончательной демонизации России, а также агрессивному насаждению "правильного мнения" уже сделаны. Причем это касается не только СМИ с альтернативной точкой зрения. К западной машине пропаганды пытаются присоединить спортсменов, деятелей культуры и других известных личностей, которые оказывают влияние на общественное мнение.

"В этом стремлении Запад уже применяет методы, которые описываются в знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла "1984", где рассказывается о жизни людей при тотальной диктатуре и промывке мозгов. Примерно такие же приемы активно использовались нацистами перед Второй мировой войной, когда "ценных евреев" не отправляли в концлагеря, но заставляли отрекаться от своего народа и поддерживать политику государства, направленную против их соотечественников", - пишет Baltnews.

Возрождая подобную традицию, бургомистр Мюнхена Дитер Райтер выдвинул ультиматум известному российскому дирижеру Валерию Гергиеву. В течение суток он должен был публично отказаться от поддержки Владимира Путина и осудить проводимую Россией спецоперацию в Украине. В случае отказа он больше не сможет оставаться главным дирижером Мюнхенской филармонии. При этом согласно законам Европейского союза, работодатель не может уволить сотрудника за политические взгляды. На практике, правда, оказалось, что может.

Срок ультиматума истек, но идти на откровенное унижение, озвучивая под шантажом свою позицию, какой бы она ни была, Валерий Гергиев не стал. Как заявили в издании ABC News, российский дирижер был уволен из-за "связей с Владимиром Путиным".

Председатель коллегии АНО "Центр Исследований и Развития Евразийства", эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин рассказал, что сейчас в ЕС идет стандартная программа информационной войны - вбросы, фейки, хакерские атаки на российские ресурсы. Запад нарушает все права Евросоюза, в том числе основополагающие о защите прав и достоинства людей. Идет игнорирование прав человека.

"Страдают и спортивные мероприятия, и деятели культуры. Гергиев не стал исключением, поскольку он человек достаточно выдающийся. Запад пытается демонизировать действия российского лидера, пытаясь давить на таких ярких людей, как своеобразных лидеров общественного мнения. Это вопиющий случай, но не последний. Информационная атака на Россию и ее граждан будет продолжена, несмотря на то, что РФ добивается определенных внешнеполитических успехов", - отметил эксперт.

Как считает Юрий Самонкин, ни к чему хорошему такое давление не приведет, а только оттолкнет европейскую элиту от сотрудничества с Россией. При этом люди в ЕС по-прежнему хотят слушать русскую музыку, посещать спектакли, смотреть знаменитый на весь мир русский балет. Европейцы тоже стали заложниками ситуации.

"На геополитической арене ЕС ничего не добьется такими действиями. Россия продолжит операцию по защите республик Донбасса и демилитаризации Украины. Всеобщей демонизацией Россия расплачивается за суверенную политику, которая противостоит гегемонии Запада", - резюмировал эксперт.

Закрытие информационного поля для изданий, которые придерживаются "неправильной" точки зрения, а также одобренная и даже направленная травля русских - яркий пример европейских свобод и ценностей, о которых так много говорили, расхваливая западную демократию. Оказалось, что жить и работать в ЕС и США дозволено только тем, кто во всем поддерживает местное правительство. А вот право на собственное мнение - это непозволительная роскошь, которую европейцы простить не могут, резюмирует Baltnews.-0-