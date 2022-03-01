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Али Хаменеи: Украина стала жертвой кризиса, созданного США
01.03.2022 12:09 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текущий конфликт вокруг Украины связан с политикой США по созданию кризисов в мире. Об этом заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, сообщает ТАСС.
"Если США не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии", - сказал Али Хаменеи.
"Сегодня Украина стала жертвой этой политики", - заявил Али Хаменеи, добавив, что США "довели Украину до этого".-0-
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"Если США не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой...
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