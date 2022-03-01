﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Али Хаменеи: Украина стала жертвой кризиса, созданного США

01.03.2022 12:09 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текущий конфликт вокруг Украины связан с политикой США по созданию кризисов в мире. Об этом заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, сообщает ТАСС.

"Если США не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии", - сказал Али Хаменеи.

"Сегодня Украина стала жертвой этой политики", - заявил Али Хаменеи, добавив, что США "довели Украину до этого".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если США не могут создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать на максимуме. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой...
 
Новости дня
Новости в мире
 
МИД КНР: Китай и РФ продолжат поддерживать нормальное торговое сотрудничество
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by