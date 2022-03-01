Эксперт РФ: на информатаку в сети в связи с ситуацией в Украине уже потрачено более миллиарда рублей

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники потратили уже более миллиарда рублей на организацию информационной атаки в сети в связи с ситуацией на Украине. Об этом во вторник сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Только на таргетированную рекламу в социальных сетях тратится не менее $50 тыс. в сутки, только на территории России, без учета территории Республики Беларусь, без учета Украины и других государств, где такая реклама распространяется. По оценкам наших специалистов, более миллиарда рублей уже потрачено на эту информационную атаку. Мы считаем, что она будет только расти, только усиливаться", - сказала Екатерина Мизулина.

По ее словам, на данный момент в сети порядка 1,3 млн фейковых публикаций о ситуации в Украине.

"Мы на данный момент видим, что примерно 1 млн 310 тыс. фейковых публикаций распространено о ситуации. Эта цифра постоянно меняется, постоянно растет, потому что эти фейки производятся очень быстро. Каждые 20 минут новые сто фейков у нас появляются", - подчеркнула она.

Лига безопасного интернета готова помогать СМИ в случаях, когда они подвергаются DDoS-атакам, заявила Екатерина Мизулина. "Порталы крупнейших средств массовой информации подвергаются атакам. Мы призываем СМИ быть бдительными, и если такие факты происходят, звоните нам, мы подскажем, что делать. Потому что мы уже установили, какие типы атак происходят и что делать в этой ситуации", - сказала она.-0-