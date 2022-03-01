В Рязани на нефтеперерабатывающем предприятии вспыхнул пожар

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Рязанского нефтеперерабатывающего предприятия загорелась установка на площади 100 кв.м, два человека пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативную группу правительства региона.

"Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что на территории АО "РНПК" в районе Южного промузла произошло возгорание. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 кв.м", - говорится в сообщении в Telegram-канале опергруппы.

По словам представителя экстренных служб, горит установка по очистке дизельного топлива.

К месту пожара незамедлительно были направлены подразделения МЧС России по Рязанской области по повышенному номеру сложности. На месте происшествия работают 16 единиц техники, 58 человек личного состава.

По данным ГУМЧС региона, для координации действий развернут штаб пожаротушения. "На месте работает оперативная группа... во главе с врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковником Александром Воробьевым, испытательная пожарная лаборатория... инспекторы государственного пожарного надзора", - говорится в сообщении.-0-