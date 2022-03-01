Шойгу: армия России продолжит спецоперацию в Украине до достижения поставленной цели

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская армия продолжит специальную военную операцию в Украине вплоть до достижения поставленных целей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

"Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей", - сказал Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Защита России от военной угрозы со стороны Запада является главной задачей специальной операции в Украине, заявил глава Минобороны. "Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - сказал он.

Глава Минобороны обратил внимание на то, что российские военные не оккупируют украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. "Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием", - добавил он.

Украинская сторона использует мирных граждан в качестве живого щита, заявил Сергей Шойгу. "В ходе боевых столкновений украинская сторона не гнушается использовать мирных граждан в качестве живого щита. Реактивные системы залпового огня, орудия, крупнокалиберные минометы размещаются во дворах жилых домов, вблизи школ и детских садов", - сказал он.

Он поблагодарил личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач.-0-