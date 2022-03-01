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При пожаре в ТЦ в Дамаске погибли 11 человек

01.03.2022 13:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего сегодня утром в одном из торговых центров сирийской столицы, сообщает агентство Syria News.

По сообщению Министерства внутренних дел, двух человек удалось спасти.

Возгорание произошло в торговой центре La Mirada Mall в Дамаске. На место происшествия незамедлительно были отправлены машины скорой помощи и пожарные. К настоящему времени пожар потушен. Начато расследование обстоятельств случившегося.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По сообщению Министерства внутренних дел, двух человек удалось спасти.
 
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