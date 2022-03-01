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При пожаре в ТЦ в Дамаске погибли 11 человек
01.03.2022 13:03 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего сегодня утром в одном из торговых центров сирийской столицы, сообщает агентство Syria News.
По сообщению Министерства внутренних дел, двух человек удалось спасти.
Возгорание произошло в торговой центре La Mirada Mall в Дамаске. На место происшествия незамедлительно были отправлены машины скорой помощи и пожарные. К настоящему времени пожар потушен. Начато расследование обстоятельств случившегося.-0-
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По сообщению Министерства внутренних дел, двух человек удалось спасти.
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