При пожаре в ТЦ в Дамаске погибли 11 человек

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек стали жертвами пожара, вспыхнувшего сегодня утром в одном из торговых центров сирийской столицы, сообщает агентство Syria News.

По сообщению Министерства внутренних дел, двух человек удалось спасти.

Возгорание произошло в торговой центре La Mirada Mall в Дамаске. На место происшествия незамедлительно были отправлены машины скорой помощи и пожарные. К настоящему времени пожар потушен. Начато расследование обстоятельств случившегося.-0-