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В Раде выступили за внеблоковый статус Украины

01.03.2022 13:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или мостом между Западом и Востоком, сообщает РИА "Новости".

"Я, гражданин Украины, должен воевать за то, чтобы моя страна вступила в НАТО... Да, я не хочу в НАТО, я хочу оставаться в независимой стране, которая должна являться внеблоковым государством, а может быть мостом между Западом и Востоком. Но у Зеленского другая позиция. И даже не у Зеленского, а у его прямых кураторов, которые фактически спровоцировали сегодняшнее кровопролитие между нашими славянскими народами", - сказал Илья Кива в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он добавил, что стремление властей Украины, контролируемых США, вступить в НАТО в нарушение Конституции привело к войне. "Наше стремление или стремление марионеточного правительства и марионеточной власти, которая находится под контролем США, вступить в НАТО в нарушение Конституции, которая гласит о внеблоковом статусе Украины, именно вот эти действия сегодня и привели нашу страну к войне", - добавил он.

Илья Кива считает, что Владимир Зеленский, "выполнив свою грязную работу", уедет отдыхать и проживать украденные у народа деньги в США или Британию. "Он сбежит, война не через неделю, так две все равно закончится и закончится позорной капитуляцией. Капитуляцией Зеленского, который по большому счету, выполнив свою грязную работу, уедет отдыхать и проживать украденные у нашего народа деньги в Америку или Великобританию", - заявил Кива.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива заявил, что Украина должна оставаться внеблоковым государством или мостом...
 
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