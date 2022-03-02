МИД Черногории запустил процесс закрытия неба для российских самолетов

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногория запустила процесс решения по закрытию воздушного пространства для российских самолетов в рамках поддержки санкций ЕС в отношении России. Такую информацию сообщает РИА Новости .

Власти Черногории во вторник сообщили о присоединении ко всем индивидуальным и экономическим санкциям ЕС против России в связи с операцией на Украине. Черногорский МИД ранее заявлял о поддержке ограничительных мер Совета ЕС 27 февраля.

Авиасообщение РФ и Черногории не было восстановлено после начала пандемии COVID-19.

Вместе с тем власти Черногории заявили во вторник, что планируют организовать гуманитарный "вывозной" рейс для своих граждан из РФ бортом национальной авиакомпанией To Montegro. МИД страны указал, что возможность такого перелета будет обсуждаться с российской стороной.-0-