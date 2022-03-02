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На юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,2
02.03.2022 06:03 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
2 марта, Минск / Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у тихоокеанского побережья штата Оахака на юге Мексики. Об этом сообщает Национальная сейсмологическая служба.
Очаг землетрясения залегал в 26 км к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-Почутла на глубине 41 км. Колебания ощущались в Мехико, а также в штатах Пуэбла и Веракрус. Сведений о разрушениях и жертвах не поступало
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Очаг землетрясения залегал в 26 км к северо-западу от населенного пункта Сан-Педро-Почутла на глубине 41 км. Колебания ощущались в Мехико, а также в штатах Пуэбла и...
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