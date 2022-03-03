На Тайване отмечают масштабные перебои с электричеством

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные перебои с электричеством отмечены в нескольких городах Тайваня, включая Тайбэй, Синьбэй, Гаосюн, Тайнань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

Согласно данным энергетической компании Taipower, аварийные отключения электричества вызваны неполадками оборудования на тепловой электростанции "Синда" в южном городе Гаосюн.

Отмечается, что перебои в электроснабжении не затронули технопарк Синьчжу, где сосредоточены предприятия по производству полупроводниковой продукции.-0-