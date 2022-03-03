США и Великобритания не рекомендуют своим гражданам отправляться воевать в Украину

Источник материала: БелТА

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Соединенных Штатов призывают американцев не ездить в Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос о гражданах США, готовых принять участие в боевых действиях против России, сообщает ТАСС.

"В течение уже какого-то времени мы очень четко говорили и призывали, конечно же, тех американцев, которые могли находиться в Украине, покинуть страну, а также четко говорили американцам, которые могут думать о том, чтобы отправиться туда, не делать этого", - сказал глава американской дипломатии.

Глава американской дипломатии призвал американцев выступать за "мирное разрешение этого кризиса". "Это наиболее эффективные действия, которые могут предпринять те люди, которые хотят помочь", - добавил госсекретарь.

Великобритания также не рекомендует гражданам Соединенного Королевства отправляться воевать в Украину, предупреждая о возможности по возвращении попасть под следствие. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. "Возможно, они нарушают британское законодательство, и есть возможность, что они попадут под следствие по возвращении. Это одна из причин, по которой мы категорически не рекомендуем британским гражданам ехать в Украину", - сказал представитель главы британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о формировании в стране иностранного легиона территориальной обороны. Позже он постановил ввести безвизовый режим для иностранцев, прибывающих в страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Киева.-0-