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Украина заблокировала телефонные звонки в Россию
04.03.2022 06:03 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина ограничила звонки с местных мобильных номеров в Россию, сообщает
Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться до абонентов российских операторов. Также подобные ограничения действуют для операторов, которые пользуются фиксированной связью.
Также мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.-0-
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Также мобильные операторы Украины ограничили возможность активации недавно приобретенных сим-карт.
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