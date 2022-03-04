Искусственный интеллект назвал причины крупнейшего вымирания на Земле

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великое Пермское вымирание считается самым глобальным в истории Земли. Оно произошло 252 млн лет назад и уничтожило большинство обитавших тогда на планете видов, сообщает "МИР24" .

Ученые Гамбургского университета провели новое исследование с помощью искусственного интеллекта. Система смогла определить, какие морские организмы выжили, а какие вымерли, и почему.

Предыдущие научные работы показали, что во время вымирания исчезло около 90% видов. На суше потери составили более 70%.

Команда ученых исследовала палеонтологические записи о 1283 родах ископаемых морских организмов, таких как двустворчатые моллюски, улитки, губки, водоросли и ракообразные. Окаменелости были найдены преимущественно в регионе Южного Китая.

Для каждого рода выделили 12 критериев, которые могли как способствовать выживанию, так и мешать ему. Машинное обучение позволило проанализировать эти данные одновременно.

Анализ показал, что главными факторами вымирания в море стали снижение уровня кислорода в воде, повышение температуры и, скорее всего, подкисление океана. На выживание влияли место обитания организма, минерализация раковины, разнообразие видов внутри рода и чувствительность к подкислению. Так, на глубине виды больше страдали от нехватки кислорода, на поверхности – от нагрева воды.-0-