В Австралии для борьбы с наводнениями мобилизовали более 1,3 тыс. военнослужащих

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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,3 тыс. военнослужащих ВС Австралии и десятки единиц военной техники мобилизованы для борьбы с наводнениями и эвакуации людей на восточном побережье континента, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны.

Мобилизация военнослужащих проводится по просьбе правительств штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Наибольшее число сотрудников ведомства (530 человек) направлены в Брисбен для поисково-спасательных работ в его пригородах и окрестных населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления. Еще порядка 250 военнослужащих прибыли в город Лисмор, который был полностью затоплен в начале текущей недели. В их задачи входит эвакуация оставшихся жителей и укрепление берегов реки Уилсонс, протекающей через город.

В штате Квинсленд в зоне затопления оказались более 2 тыс. домов, порядка 20 тыс. человек эвакуированы. Полиция региона сообщает о многочисленных случаях мародерства. В Новом Южном Уэльсе был полностью затоплен город Лисмор, расположенный к северу от Сиднея, частично затоплены города Караки, Илука и Порт-Маккуори, эвакуированы более 40 тыс. человек, еще порядка 500 тыс. получили предписание как можно быстрее покинуть свои дома. Из-за наводнений закрыты не менее 250 общеобразовательных школ, перекрыты несколько ключевых автомагистралей. Аварийные службы региона принимают порядка 2,5 тыс. звонков с просьбами о помощи в сутки и проводят порядка 150 спасательных операций.

Масштабные наводнения на северо-восточном и восточном побережье Австралии начались в начале прошлой недели из-за продолжительных ливней. В результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. По прогнозам австралийского метеобюро, сложные погодные условия с сильным ветром и обильными осадками сохранятся на восточном побережье континента до середины следующей недели.-0-