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Футуристический горнолыжный курорт построят в Саудовской Аравии

04.03.2022 08:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Саудовской Аравии обнародован проект создания футуристического курорта для горного туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Riyadh Daily.

Изюминкой курорта, который расположится в 50 км от Акабского залива, станут лыжные трассы - горный массив с разницей высот от 1500 м до 2600 м простирается на 60 км. В зимнее время температура воздуха опускается там ниже нуля, выпадает снег, что позволит любителям активного отдыха насладиться катанием на лыжах и сноубордах под открытым небом на трассах различной сложности.

Проект планируется завершить к 2026 году. К этому времени там появятся лыжная деревня, семейные и оздоровительные курорты, а также интерактивный природный заповедник.

О проекте создания в пустыне мегаполиса будущего с инвестиционным потенциалом более $500 млрд было объявлено в 2017 году. Мегагород будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией и станет технологическим хабом для стран Азии и Африки. Там же планируется реализовать масштабный проект по освоению 50 пустынных островов и превращению их в роскошные курорты, которые раскинутся на песчаных пляжах протяженностью более 300 км.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Проект планируется завершить к 2026 году. К этому времени там появятся лыжная деревня, семейные и оздоровительные курорты, а также интерактивный природный...
 
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