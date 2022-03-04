ГСЧС Украины: пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидирован, жертв нет

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС на востоке Украины произошел пожар. Как проинформировала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), на данный момент пожар ликвидирован, жертв в результате инцидента нет, сообщает ТАСС.

"В 6.20 (7.20 по белорусскому времени. - Прим. БЕЛТА) пожар в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

По данным ГСЧС, возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, а не в зданиях энергоблоков.

Между тем в МАГАТЭ сообщили, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование. "Регулятор Украины уведомил МАГАТЭ о том, что никаких изменений уровня радиации на территории Запорожской атомной электростанции зафиксировано не было", - отмечается в заявлении.

Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.-0-