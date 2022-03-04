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Канцлер Германии назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным

04.03.2022 08:51 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит в повестке, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц, сообщают РИА Новости.

"Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу", - сказал Олаф Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущей.

Канцлер добавил, что этот вопрос и сейчас не стоит на повестке дня.

Олаф Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдовы и Украины - не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации в Украине. "Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны позаботиться о том, чтобы не произошло эскалации, должны сделать все возможное, чтобы перспективы развития Украины были хорошими, чтобы страна не была полностью разрушена и чтобы миллионы людей не погибли", - сказал Олаф Шольц.

Конкретно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ добавил, что "сейчас речь идет об организации конкретной помощи".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу", - сказал в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.
 
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