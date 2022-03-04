Норвежский эксперт: ситуация в Украине и введение Западом санкций обострят проблемы инфляции в мире

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государственного пенсионного фонда Норвегии Николай Танген заявил, что ситуация в Украине усиливает инфляционное давление, в том числе в отношении энергоносителей, продуктов питания и других товаров, а также снижает перспективы экономического роста, сообщает ТАСС.

По словам руководителя фонда с капитализацией $1,3 млрд, военная операция в Украине и введенные Западом санкции против РФ усиливают опасения по поводу двух факторов, которые, как считает он, могут снизить доходность финансового рынка в течение следующего десятилетия. Эти события "усиливают инфляционное давление, которое мы наблюдаем в отношении энергоносителей, потребления продуктов питания, удобрений и других материалов", отметил Николай Танген. "Ситуация также отрицательно сказывается на экономическом росте", - добавил он.

Ранее Николай Танген предупредил в интервью британскому изданию, что инвесторам грозят годы низкой доходности, поскольку высокий уровень инфляции становится постоянной чертой мировой экономики.

Как считает заместитель генерального директора фонда Тронд Гранде, введенные против России серьезные санкции, такие как отключение банков от платежной системы SWIFT, стали "проверкой устойчивости системы". Однако, как сказал он, "государственные органы, вводящие эти санкции, признают, что это потенциально несколько грубые инструменты". "Вы действительно не знаете эффектов первого, второго, третьего, четвертого порядка того, как это влияет на всех", - добавил он.

Николай Танген также проинформировал, что фонд в значительной степени списал российские активы после того, как норвежское правительство обязало их заморозить и в конечном итоге продать. "Это было не инвестиционное, а политическое решение, - констатировал Николай Танген. - Сейчас чрезвычайная ситуация".-0-