В Берлине заявили о немецких неонацистах, сражающихся в Украине

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У ведомств ФРГ есть информация о некотором числе правых экстремистов, которые выехали в Украину для участия в боевых действиях, заявил на брифинге в Берлине представитель МВД Германии, сообщают РИА Новости .

"Нужно разделять два вопроса - один заключается в том, что украинские граждане или украинские немцы возвращаются обратно в Украину, на их родину, чтобы, возможно, принять участие в обороне своей страны. Согласно немецкому праву, это нельзя запретить. Это возможно… Другой вопрос в том, что немецкие правые экстремисты, возможно, хотят принять участие в боевых действиях там. В этой связи у ведомств в сфере безопасности есть сведения о низкой, однозначной цифре, точных цифр я назвать не могу. Это значительно менее 10 случаев", - сказал представитель министерства.

Он добавил, что есть сведения о "немцах из правоэкстремистских кругов, которые выехали в Украину".

Ранее немецкое онлайн-издание ZEIT Online провело собственное журналистское расследование о том, как правые радикалы в Германии выезжают в Украину для участия в боевых действиях. Статья с итогами расследования под заголовком "Как неонацистов вербуют на войну в Украине" была опубликована на сайте издания вечером 3 марта.

По данным издания, немецким службам безопасности известно по меньшей мере о трех немецких правых экстремистах, которые уже находятся в Украине. ZEIT Online утверждает, что неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами в Украине. С самого начала боевых действий идет вербовка немецких неонацистов "в качестве добровольцев для борьбы с Россией", сообщило издание.-0-