Додон считает ошибочными и опасными заявления властей Молдовы о возможном выходе из СНГ

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Молдавско-российского делового союза, бывший президент Молдовы Игорь Додон назвал ошибочными и опасными заявления властей о возможном выходе страны из СНГ. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя подачу президентом Майей Санду заявки на вступление в ЕС. После этого шага она заявила, что выход из СНГ будет рассматриваться, когда страна "значительно продвинется в европейской повестке", сообщает ТАСС.

"Эти громкие пиар-акции останутся на бумаге, и даже если Молдова когда-то получит статус кандидата на вступление, членом Европейского союза наша страна не станет в ближайшие десятилетия", - отметил Игорь Додон, напомнив, что Турция, Черногория, Северная Македония, Албания, Сербия давно получили такой статус, но уже много лет не могут вступить в ЕС.

Вместе с тем он предупредил о последствиях для экономики и населения выхода страны из СНГ. "Хотел бы предостеречь представителей нынешних молдавских властей от таких поспешных, ошибочных и опасных заявлений, как возможный выход из СНГ. Это будет означать прекращение действия для Молдовы зоны свободной торговли со странами Содружества - прежде всего беспошлинного режима для нашего экспорта, что отразится на деятельности тысяч молдавских предприятий, на которых работают сотни тысяч людей", - отметил Игорь Додон.

Додон напомнил, что выход из СНГ поставит под угрозу не только экономику, но и безвизовый режим, что создаст проблемы для сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, которые работают, учатся, лечатся и отдыхают в странах СНГ.

Экс-президент также считает опасным говорить о выходе из СНГ на фоне событий в соседней Украине, из-за которых уже оборвались многие экономические связи Молдовы с традиционными партнерами на Востоке. "Созданные десятилетиями транспортно-логистические, финансово-банковские и торговые потоки за несколько дней испарились, а молдавские экономические агенты уже терпят миллионные убытки", - заметил он.

"Любое решение молдавских властей должно исходить из национальных интересов наших граждан и молдавского бизнеса, а не из партийных политических платформ и геополитических интересов глобальных игроков. Надо успокоить народ и экономических агентов, искать возможности возобновить торговлю с Россией и другими странами СНГ, использовать площадку ЕАЭС, где у Молдовы с 2018 года есть статус наблюдателя. Мы должны дружить и торговать со всеми - и на Западе, и на Востоке", - подытожил Игорь Додон.

Майя Санду 3 марта вслед за Украиной и Грузией подписала заявку на вступление в ЕС, после чего канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступление в ЕС Грузии, Молдовы и Украины - не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.-0-