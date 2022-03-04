﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шольц: Германия не является стороной конфликта в Украине

04.03.2022 15:45 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия не является стороной конфликта в Украине и не станет ей. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

Олаф Шольц напомнил, что НАТО не собирается участвовать в боевых действиях на территории Украины. "Мы не являемся частью военного столкновения, которое там происходит, и не станем ей. Для нас совершенно ясно, что НАТО и ее государства - члены не примут участия..." - сказал канцлер ФРГ.

Олаф Шольц также отметил, что Германия использует любую возможность, чтобы дипломатическим путем содействовать завершению конфликта.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в стране россиян и белорусов в связи с ситуацией в Украине. "Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования. Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти", - написала министр в Twitter.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олаф Шольц также отметил, что Германия использует любую возможность, чтобы дипломатическим путем содействовать завершению конфликта.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Додон считает ошибочными и опасными заявления властей Молдовы о возможном выходе из СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by