Шольц: Германия не является стороной конфликта в Украине

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Германия не является стороной конфликта в Украине и не станет ей. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости .

Олаф Шольц напомнил, что НАТО не собирается участвовать в боевых действиях на территории Украины. "Мы не являемся частью военного столкновения, которое там происходит, и не станем ей. Для нас совершенно ясно, что НАТО и ее государства - члены не примут участия..." - сказал канцлер ФРГ.

Олаф Шольц также отметил, что Германия использует любую возможность, чтобы дипломатическим путем содействовать завершению конфликта.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в стране россиян и белорусов в связи с ситуацией в Украине. "Любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования. Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти", - написала министр в Twitter.-0-