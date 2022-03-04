Матвиенко: Запад развернул беспрецедентную информационную войну против России

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада развернули против России беспрецедентную по степени агрессивности информационную войну, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

"Мы видим, что Запад сегодня развернул настоящую информационную войну против нашей страны, беспрецедентную по масштабам, по степени агрессивности, по концентрации ненависти. Причем войну, каждая атака в которой была заранее разработана, подготовлена и технически обеспечена", - сказала Валентина Матвиенко.

"То, что говорят американские социальные сети, - Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, находящиеся под контролем Вашингтона, нельзя иначе охарактеризовать, как ковровые информационные бомбардировки нашего общества. На нашу страну, ее граждан, на военнослужащих российской армии изливаются в режиме нон-стоп потоки чудовищной лжи. По сути, идет война на ментальное, моральное, культурное уничтожение нашей Родины", - добавила она.

По ее словам, и внутри РФ есть люди, способные сознательно или неосознанно поучаствовать в таких информационных боевых действиях. "Понятно, что именно на их поддержку внутри российского общества и рассчитывали за океаном. Расколоть наше общество, расшатать его, посеять панику не удалось", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Спикер Совфеда заявила, что против РФ направлены огромные пропагандистско-технологические силы. "Поэтому нужны законы. Они суровые, но время сейчас такое, время нас обязывает. На кону безопасность страны, жизни наших граждан, граждан братского народа", - отметила Валентина Матвиенко.-0-