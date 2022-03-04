Столтенберг: в Украине не должно быть солдат и самолетов НАТО

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть самолетов НАТО, а на ее территории - солдат альянса. Об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться в Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве", - заявил Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы военный конфликт в Украине не распространился за ее пределы, заявил генсек НАТО. "Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт в Украине не распространился за ее пределы, поскольку (такое развитие событий. - Прим. ТАСС) будет более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией", - сказал он, отметив, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

Йенс Столтенберг указал, что альянс изучит последствия конфликта в Украине для евроатлантической безопасности.

Генсек альянса также заявил, что НАТО приветствует усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи в Украину.-0-