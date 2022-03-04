﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Столтенберг: в Украине не должно быть солдат и самолетов НАТО

04.03.2022 16:45 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Североатлантический альянс считает, что в небе над Украиной не должно быть самолетов НАТО, а на ее территории - солдат альянса. Об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться в Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве", - заявил Йенс Столтенберг.

Североатлантический альянс не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы военный конфликт в Украине не распространился за ее пределы, заявил генсек НАТО. "Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт в Украине не распространился за ее пределы, поскольку (такое развитие событий. - Прим. ТАСС) будет более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией", - сказал он, отметив, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

Йенс Столтенберг указал, что альянс изучит последствия конфликта в Украине для евроатлантической безопасности.

Генсек альянса также заявил, что НАТО приветствует усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи в Украину.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться в Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве", - заявил Йенс Столтенберг.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Матвиенко: Запад развернул беспрецедентную информационную войну против России
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by