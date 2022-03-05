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В России ограничили доступ к Twitter

05.03.2022 06:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к Twitter ограничен на территории России. Такую информацию сообщает ТАСС.

Доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. Решение об ограничении доступа к ресурсу принято Генпрокуратурой России 24 февраля. Ранее Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook на территории России.

Сообщается, что свою работу в России прекратил сервис Booking.com. Компания вынуждена приостановить предоставление туристических услуг в России в связи с возрастающей сложностью ведения бизнеса в стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует...
 
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