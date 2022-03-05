Зеленский назвал встречу глав МИД стран НАТО в Брюсселе слабой

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский критически отозвался об экстренном совещании глав МИД членов НАТО, состоявшемся в Брюсселе. Так он прокомментировал отказ альянса установить бесполетную зону над страной, сообщает ТАСС.

"Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит, растерянный. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы самой главной целью", - отметил Владимир Зеленский в своем видеобращении к украинцам.

Также он выразил сомнение по поводу способности НАТО кого-то защитить. "Все, на что способен был альянс сегодня, - это провести через систему своих закупок 50 т дизельного топлива для Украины. Наверное, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум, чтобы он лучше горел. Он для нас уже сгорел", - сказал президент Украины.-0-