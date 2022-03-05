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Россия объявила режим тишины в Украине с 10.00
05.03.2022 09:51 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны РФ заявило, что российская сторона объявляет режим тишины в Украине с 10.00, сообщает
Это делается для того, чтобы обеспечить безопасный выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, уточняется в сообщении.
"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - цитирует агентство сообщение ведомства.-0-
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Это делается для того, чтобы обеспечить безопасный выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, уточняется в сообщении.
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