Россия объявила режим тишины в Украине с 10.00

Источник материала: БелТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны РФ заявило, что российская сторона объявляет режим тишины в Украине с 10.00, сообщает РИА Новости .

Это делается для того, чтобы обеспечить безопасный выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, уточняется в сообщении.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи", - цитирует агентство сообщение ведомства.-0-