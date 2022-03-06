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Путин поручил правительству составить список стран, которые ввели санкции

06.03.2022 06:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин поручил правительству за два дня составить список стран, которые ввели санкции против РФ, компаний, организаций и физлиц, сообщает РИА Новости.

"Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - следует из указа главы государства.

Путин установил данным указом временный порядок осуществления Россией, регионами, муниципальными образованиями и резидентами выплат иностранным кредиторам, связанным со странами, которые ввели против РФ санкции.

Данный порядок распространяется на обязательства от 10 млн рублей в месяц или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на 1-е число каждого месяца.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Правительству Российской Федерации в двухдневный срок определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских...
 
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