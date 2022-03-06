Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова отмечает юбилей

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова сегодня отмечает 85-летие.

Валентина Владимировна Терешкова родилась в 1937 году в деревне Большое Масленниково Ярославской области в семье выходцев из Беларуси. Отец Валентины Терешковой погиб на советско-финской войне, а мать - Елена Федоровна Терешкова - трудилась на текстильной фабрике и одна поднимала троих детей.

После семи классов ярославской средней школы Валентина Терешкова устроилась на местный шинный завод. Отстояв смену у станка, она отправлялась в вечернюю школу рабочей молодежи. Позже девушка работала ткачихой на текстильном комбинате "Красный Перекоп" вместе с матерью и старшей сестрой. Заочно окончив техникум легкой промышленности в 1960 году, Валентина Терешкова увлеклась парашютным спортом.

После первых успешных полетов советских космонавтов-мужчин появилась идея отправить в космос женщину. Первая женская группа была сформирована лично Юрием Гагариным в 1962 году. В нее вошли пять очаровательных девушек: Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарева, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова.

Первоначально предполагался одновременный полет двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались. Когда возник вопрос о том, кто же из пяти кандидаток станет командиром корабля "Восток-6", выбор пал на Валентину Терешкову.

Первый полет женщины-космонавта состоялся 16 июня 1963 года. Отважной летчице был присвоен позывной "Чайка". Накануне Валентина Терешкова сообщила близким, что уезжает на соревнования парашютистов, поэтому о полете ее родные узнали только из выпуска новостей. Девушка провела в космосе трое суток. Полет дался непросто: за все время, проведенное в космосе, она почти ничего не ела. Приземлившись в Алтайском крае, она с удовольствием приняла угощение от местных жителей: хлеб с луком, молоко, мед.

Этот полет принес Валентине Терешковой всемирную славу и звание Героя Советского Союза. Впоследствии она оставалась в отряде космонавтов до 1997 года и покинула его последней из женского набора 1962 года в связи с достижением предельного возраста. После выполнения космического полета Терешкова поступила в Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е.Жуковского и, окончив ее с отличием, позднее стала кандидатом технических наук, профессором, автором более 50 научных работ.

Валентина Терешкова - лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности (2009), удостоена многих наград и званий как России, так и других стран. В 2000 году британская общественная организация Ассамблея "Женщины года" удостоила ее почетного звания "Женщина столетия" за заслуги в освоении космоса на благо мира и защиты экологии планеты. В честь Валентины Терешковой названы кратер на Луне и малая планета 1671 Chaika (по позывному "Чайка").

Валентина Терешкова стала первой в мире женщиной-пилотом космического корабля и первой в мире женщиной, совершившей одиночный полет в космос. Она первая в России женщина в звании генерал-майор (генерал-майор авиации в отставке).-0-