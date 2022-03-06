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Бывший итальянский министр: был убежден, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку
06.03.2022 16:57 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший итальянский министр Паоло Савона в своем аккаунте в Twitter признал вред от санкций против России для стран Запада, сообщает БЕЛТА.
"Я был убежден, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал Паоло Савона.
Скриншот из twitter
Как отмечали в Международном валютном фонде, санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире. Будут значительные последствия для разных стран.-0-
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Бывший итальянский министр: был убежден, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку
"Я был убежден, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал Паоло Савона.
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