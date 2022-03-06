Бывший итальянский министр: был убежден, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку

Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший итальянский министр Паоло Савона в своем аккаунте в Twitter признал вред от санкций против России для стран Запада, сообщает БЕЛТА.

"Я был убежден, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал Паоло Савона.





Скриншот из twitter

Как отмечали в Международном валютном фонде, санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире. Будут значительные последствия для разных стран.-0-