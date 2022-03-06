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Бывший итальянский министр: был убежден, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку

06.03.2022 16:57 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший итальянский министр Паоло Савона в своем аккаунте в Twitter признал вред от санкций против России для стран Запада, сообщает БЕЛТА.

"Я был убежден, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал Паоло Савона.

Бывший итальянский министр: был убежден, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку
Скриншот из twitter

Как отмечали в Международном валютном фонде, санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире. Будут значительные последствия для разных стран.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Я был убежден, что санкции введены против России, до тех пор, пока не заехал на бензоколонку", - написал Паоло Савона.
 
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