|
СК РФ может возбудить дело о создании биологического оружия в Украине
06.03.2022 23:11 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ решит вопрос о возбуждении уголовного дела о создании биологического оружия в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные. В случае подтверждения сведений глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в СК.
Как сообщалось ранее, Минобороны РФ заявило о
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, Минобороны РФ заявило о вскрытии фактов экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой в Украине военно-биологической программы,...
|
Архив (Новости Мира)