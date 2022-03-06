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СК РФ может возбудить дело о создании биологического оружия в Украине

06.03.2022 23:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет РФ решит вопрос о возбуждении уголовного дела о создании биологического оружия в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

"Председатель СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные. В случае подтверждения сведений глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", - сообщили в СК.

Как сообщалось ранее, Минобороны РФ заявило о вскрытии фактов экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой в Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось ранее, Минобороны РФ заявило о вскрытии фактов экстренной зачистки Киевским режимом следов реализуемой в Украине военно-биологической программы,...
 
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