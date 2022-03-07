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Жители сотен домов были эвакуированы во Флориде из-за пожара

07.03.2022 06:03 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители более 600 домов во Флориде были эвакуированы из-за лесного пожара, сообщает журнал U.S. News & World Report.

Пожар подошел вплотную к постройкам, уничтожил два дома и повредил 12 других в районе, который годами восстанавливался после разрушений, вызванных ураганом "Майкл".

Сотни тысяч гектаров деревьев, поваленных ураганом в 2018 году, а также низкая влажность и сильный ветер создали идеальные условия для быстрого распространения огня в округе Бэй. К тушению пожара были привлечены более 200 пожарных и спасателей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотни тысяч гектаров деревьев, поваленных ураганом в 2018 году, а также низкая влажность и сильный ветер создали идеальные условия для быстрого распространения огня...
 
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