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Сегодня будут открыты гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

07.03.2022 08:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Вооружённые силы России с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом рассказали в гуманитарном штабе, сообщает БЕЛТА.

При этом отмечается, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет вестись контроль с помощью беспилотников.

Как сообщает ТАСС РФ открывает гуманитарные коридоры по просьбе Макрона к Путину. Россия довела информацию о гуманитарных коридорах на Украине до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.-0-

 
 
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При этом отмечается, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет вестись контроль с помощью...
 
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