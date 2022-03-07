Сегодня будут открыты гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум

Источник материала: БелТА

Вооружённые силы России с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом рассказали в гуманитарном штабе, сообщает БЕЛТА.

При этом отмечается, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет вестись контроль с помощью беспилотников.

Как сообщает ТАСС РФ открывает гуманитарные коридоры по просьбе Макрона к Путину. Россия довела информацию о гуманитарных коридорах на Украине до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.-0-