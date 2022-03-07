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Сегодня будут открыты гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум
07.03.2022 08:45 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Вооружённые силы России с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом рассказали в гуманитарном штабе, сообщает БЕЛТА.
При этом отмечается, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет вестись контроль с помощью беспилотников.
Как сообщает ТАСС РФ открывает гуманитарные коридоры по просьбе Макрона к Путину. Россия довела информацию о гуманитарных коридорах на Украине до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.-0-
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При этом отмечается, что попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет вестись контроль с помощью...
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