Источник материала: БелТА

Минобороны РФ обозначили маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщает БЕЛТА.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что гуманитарные коридоры будут проходить по следующим маршрутам.

Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель, далее в Россию.

Из Мариуполя будет несколько маршрутов. Первый: Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Второй: Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Из Харькова гуманитарный коридор будет организован через Нехотеевку, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Выйти из Сум также будет возможно по двум маршрутам.

Маршрут №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Маршрут №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Как сообщалось, по просьбе Макрона к Путину Вооружённые силы России с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет вестись контроль с помощью беспилотников.-0-