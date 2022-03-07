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Названы маршруты гуманитарных коридоров
07.03.2022 08:57 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
Минобороны РФ обозначили маршруты гуманитарных коридоров из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум, сообщает БЕЛТА.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что гуманитарные коридоры будут проходить по следующим маршрутам.
Из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель, далее в Россию.
Из Мариуполя будет несколько маршрутов. Первый: Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.
Второй: Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.
Из Харькова гуманитарный коридор будет организован через Нехотеевку, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.
Выйти из Сум также будет возможно по двум маршрутам.
Маршрут №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.
Маршрут №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.
Как сообщалось, по просьбе Макрона к Путину Вооружённые силы России с 10:00 объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Попытки Киева обвинить Россию в срыве гуманитарной операции в этот раз бессмысленны, так как будет вестись контроль с помощью беспилотников.-0-
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Из Мариуполя будет несколько маршрутов. Первый: Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в...
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