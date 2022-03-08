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Депутат Европарламента: прерывание импорта газа и нефти из России станет катастрофой для ЕС
08.03.2022 09:57 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прерывание импорта газа и нефти из России станет катастрофой для Европейского союза. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани, сообщают
"Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе", - отметил он, говоря о санкциях.
Депутат добавил, что Европа эмоционально принимает решения и не знает, что добавить к уже принятым санкциям. По мнению Тьерри Мариани, санкции - это история о том, как кусают кусающего.
Как отметил депутат, России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях, затронутых ограничительными мерами.-0-
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"Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и...
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