Депутат Европарламента: прерывание импорта газа и нефти из России станет катастрофой для ЕС

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прерывание импорта газа и нефти из России станет катастрофой для Европейского союза. Такое мнение высказал депутат Европарламента Тьерри Мариани, сообщают РИА Новости .

"Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе", - отметил он, говоря о санкциях.

Депутат добавил, что Европа эмоционально принимает решения и не знает, что добавить к уже принятым санкциям. По мнению Тьерри Мариани, санкции - это история о том, как кусают кусающего.

Как отметил депутат, России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях, затронутых ограничительными мерами.-0-