Мадуро: информационная кампания по разжиганию ненависти и санкции только ухудшат ситуацию в Украине

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная кампания по разжиганию ненависти и санкции могут только ухудшить ситуацию в Украине. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает ТАСС.

"Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта и поиск благоприятного сценария, который предполагает переговоры и достижение соглашения между конфликтующими сторонами", - заявил президент Венесуэлы.-0-