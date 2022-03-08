Китай призвал США обнародовать данные о военных биолабораториях в Украине

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Китая призвал США обнародовать данные о своих военных биолабораториях в Украине и исследовавшихся там вирусах, сообщают РИА Новости.

Напомним, начальник войск РХБЗ РФ Игорь Кириллов сообщил о том, что в Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий в рамках военно-биологических программ Пентагона. По информации Министерства обороны России, объемы финансирования США биологических лабораторий в Украине превышали $200 млн.

Как сообщалось ранее, СК России может возбудить дело о создании биологического оружия в Украине. Минобороны РФ заявило о вскрытии фактов экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой в Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.-0-