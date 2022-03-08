В США цены на бензин достигли исторического максимума

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на бензин в США достигли исторического максимума и превысили $4,17 за галлон. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

На сайте ассоциации говорится, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла $4,173 за галлон (3,785 л), что является самым высоким значением за все время наблюдений.

Бензин в США дорожает на фоне конфликта в Украине и санкций против России. Ожидается, что американская администрация сегодня объявит о запрете на импорт российских нефти и нефтепродуктов.-0-