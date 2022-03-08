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В США цены на бензин достигли исторического максимума

08.03.2022 17:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на бензин в США достигли исторического максимума и превысили $4,17 за галлон. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Американскую автомобильную ассоциацию.

На сайте ассоциации говорится, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла $4,173 за галлон (3,785 л), что является самым высоким значением за все время наблюдений.

Бензин в США дорожает на фоне конфликта в Украине и санкций против России. Ожидается, что американская администрация сегодня объявит о запрете на импорт российских нефти и нефтепродуктов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте ассоциации говорится, что в среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина достигла $4,173 за галлон (3,785 л), что является самым высоким значением...
 
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