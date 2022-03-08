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8 марта, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" в четвертый раз уступили санкт-петербургскому СКА в четвертьфинале Западной конференции КХЛ и завершили борьбу в плей-офф Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане поразили ворота соперника на восьмой минуте, но после долгого видеопросмотра шайба Никиты Пышкайло была отменена. В середине второй трети "зубры" усилиями Мальте Стремвалля все-таки вышли вперед, но совсем скоро гости восстановили паритет. В начале заключительного периода динамовцы снова повели благодаря голу Адама Альмквиста, однако преимущество продержалось недолго. Петербуржцы перехватили инициативу, забросив трижды за шесть минут. На излете встречи Стремвалль провел уже ничего не решавшую шайбу, как итог – 4:3 в пользу СКА, который выбивает "Динамо" из плей-офф второй сезон подряд.-0-