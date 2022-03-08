США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты вводят запрет на весь импорт энергоносителей из России. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины. такую информацию сообщает ТАСС.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе", - утверждал президент. По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, однако Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг, заявил Байден.

В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей. "Сегодняшнее решение понесет за собой издержки и здесь, у нас дома. С тех пор как Путин начал наращивание военных сил на границе с Украиной, уже с этого момента цена бензина на заправках в Америке повысилась на 75 центов. И после этих шагов она увеличится еще больше", - сказал он.

Власти США призывают частный сектор не взвинчивать цены ввиду последствий санкций против РФ, будут бороться со спекулянтами.

Соединенные Штаты должны стать энергетически независимой страной, при этом Вашингтон также обсуждает и с ЕС перспективы отказа европейских стран от нефти и газа из России, заявил Байден.

РИА Новости сообщает, что Евросоюз не будет запрещать импорт энергоносителей из России. Такой информацие поделился верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как подчеркнул глава европейской дипломатии, в ЕС убеждены, что на нынешнего партнера "нельзя положиться", поэтому там ищут альтернативные источники поставок газа. Москва неоднократно подчеркивала, что всегда выполняла свои обязательства по контрактам, об этом же говорили и потребители в Европе.

Также ТАСС сообщает, что Великобритания откажется импортировать российскую нефть и нефтепродукты к концу 2022 года. Об этом сообщил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг.

"Великобритания прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Переход даст рынку, компаниям и поставщикам более чем достаточно времени для замены российского импорта, на который приходится 8% спроса в Великобритании", - написал Квартенг в Twitter. Министр отметил, что королевство будет сотрудничать с США, Нидерландами и странами Персидского залива, чтобы "обеспечить дальнейшие поставки" нефти. "Рынок уже начал подвергать остракизму российскую нефть, почти 70% которой пока не может найти покупателя", - утверждал Квартенг.

Он также сообщил, что Лондон "изучает возможности для прекращения" импорта российского газа в страну. На текущий момент доля российского газа в королевстве составляет 4%, уточнил министр.-0-